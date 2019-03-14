​14 марта на заседании межведомственной комиссии по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» утвержден 321 проект по направлению «Поддержка местных инициатив». На их реализацию в 2019 году будет выделено более 145 миллионов рублей.



– В соответствии с федеральными правилами необходимо завершить процедуры заключения контрактов на работы по благоустройству дворовых территорий в срок до 1 мая, а по общественным территориям – до 1 июля, – подчеркнул заместитель губернатора Андрей Шабалин. – Также до 1 июля необходимо заключить все контракты по остальным направлениям реализации проекта. Обращаю особое внимание на то, что выполнить все работы на объектах необходимо до 1 октября, безусловно, соблюдая высокое качество и исключая нарекания со стороны жителей. Контроль за соблюдением сроков поручаю профильным департаментам и проектному офису.



В частности, в Ярославле средства на разного рода ремонтные работы внутри зданий и приведение в порядок прилегающих территорий получит 61 дошкольное учреждение.



– В рамках направления «Поддержка местных инициатив» также будут профинансированы работы по замене уличного освещения во дворах и вблизи социальных объектов, закуплено учебное оборудование, обустроены спортивные площадки, – сообщил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – В Ярославле получили поддержку 125 проектов, в Рыбинске – 37, в Ростовском районе – 27, в Тутаевском – 25. Все документы уже проверены проектным офисом и проходят госэкспертизу.



Как сообщил заместитель председателя Правительства области – директор департамента финансов Илья Баланин, еще по одному направлению проекта «Решаем вместе!» на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры предусмотрено 15,5 миллиона рублей. В проектный офис поступило восемь заявок из Большесельского, Борисоглебского, Даниловского, Мышкинского, Пошехонского, Рыбинского, Любимского и Некоузского районов.



Также более 2 миллионов рублей решено добавить на направление «Формирование современной городской среды». Средства направят на проведение второго этапа благоустройства набережной реки Сити в Брейтове, а также в Рыбинский район на ремонт тротуаров в поселке Каменники и обустройство игровой площадки в деревне Свингино.



Справка



Губернаторский проект «Решаем вместе!» реализуется в Ярославской области с 2017 года и направлен на формирование комфортной среды в муниципальных образованиях. Правительство области ведет работу совместно с партией «Единая Россия».