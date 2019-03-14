​14 марта губернатор Дмитрий Миронов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в России Гарри Корен обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.



В настоящее время на территории региона зарегистрированы и работают шесть организаций с участием израильского капитала. В их числе – предприятие одной из ведущих мировых фармкомпаний «Тева», резидент ярославского фармацевтического кластера. Открытие этого завода мощностью до одного миллиарда таблеток в год состоялось в 2014 году.



– У нас есть немало направлений для взаимодействия, – отметил Дмитрий Миронов. – Сформированы конкретные предложения по дальнейшему развитию кластера фармацевтической промышленности и инновационной медицины. Правительство региона готово содействовать в локализации производств по выпуску инновационных лекарственных препаратов на территории Ярославской области.



Сегодня основу импорта из Израиля составляет машиностроительная продукция. В числе основных экспортируемых из региона товаров – древесина и бумажная продукция.



Губернатор отметил перспективы участия иностранного бизнеса в развитии сельскохозяйственных кластеров на территории области. Еще одно возможное направление для взаимодействия – работа над увеличением поставок в Израиль ярославских продуктов питания.



– Сегодня наши государства успешно сотрудничают в разных областях, при этом всегда упор делается именно на развитие двусторонних отношений в регионах. И я благодарен за все встречи, организованные в рамках моего визита в Ярославскую область, – отметил Гарри Корен. – Несомненно, главная цель – экономическое партнерство. В этой сфере – большой потенциал, включая те направления, которые вы назвали.



Для расширения сотрудничества Гарри Корен предложил провести в Москве встречу представителей ярославского бизнес-сообщества и израильских компаний, которые уже работают в России. Кроме того, делегация региона приглашена на крупнейшую в Израиле международную выставку, посвященную современным медицинским технологиям, научным разработкам в сфере фармакологии.



Особое внимание участники встречи уделили перспективам совместной работы в сфере образования и науки. В ходе визита Гарри Корен встретился с ректором ЯрГУ имени П.Г. Демидова Александром Русаковым. Руководство университета в настоящее время прорабатывает направления научного сотрудничества с Израильским технологическим институтом «Технион». Вуз готов к взаимодействию с иностранными коллегами по вопросам развития математического образования. Студенты ЯрГУ неоднократно становились призерами открытой Международной интернет-олимпиады по математике, которая проходит на базе Ариэльского университета (Израиль).



– Рассмотрим все предложения, которые обсуждались на встрече в университете. Договорились, что уже в этом году проведем совместный исторический семинар с приглашением представителей ученого сообщества Израиля, – добавил Гарри Корен.



В Ярославской области господин посол также посетил завод компании «Тева», провел встречу с представителями еврейской общины и принял участие в открытии выставки израильского фотографа Дафны Таль.