​14 марта в администрации городского округа Переславль-Залесский 16 многодетным семьям торжественно вручили документы о бесплатном предоставлении земельных участков для ведения личных подсобных хозяйств. Земельные участки расположены в сельской местности – селах Семендяйка и Новом, деревнях Скулино и Дядькино.



– Повышение качества жизни и создание комфортных условий для населения региона – главные задачи, которые стоят сегодня перед органами власти, – сказал директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов. – В соответствии с поручениями Президента РФ Владимира Путина в регионе в этом году усилена работа по бесплатному предоставлению в собственность земельных участков отдельным категориям граждан, в том числе многодетным и молодым семьям.



Максим Фролов отметил эффективную работу в данном направлении администрации городского округа Переславля-Залесского, где гражданам льготных категорий предоставлено более 400 земельных участков.



– Конечно, мы очень рады, – поделилась одна из получательниц мер поддержки Екатерина Петрова. – Я мама четверых детей, будем планировать строительство. Дом – это наша мечта, наша цель. У нас в селе Новом участок: там и детский сад, и школа близко. Место очень хорошее!



С 2011 года на территории области гражданам бесплатно предоставлено в собственность 4567 земельных участков, в том числе 3261 – многодетным семьям. Кроме того, в рамках регионального закона №14-з земельные участки в аренду без торгов получили более 500 многодетных семей.