​14 марта представители департамента образования, управления Роспотребнадзора, комбината соцпитания и Института отраслевого питания ответили на вопросы журналистов, касающиеся питания школьников.



– Мы понимаем, что правильное питание наших детей – это их здоровье, их будущее, – отметила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – Здоровый, сытый ребенок воспринимает учебный процесс лучше, он чувствует себя комфортнее в школе, отсюда и результаты обучения. Есть семьи, в которых уделяют внимание здоровью детей, но, к сожалению, есть и такие, где очень легко относятся к тому, что ребенок не питается в школе. И с такими родителями наши педагоги проводят индивидуальную работу. Есть санитарные нормы и правила, и ребенок должен получать питание не реже чем раз в три с половиной часа.



По словам Светланы Астафьевой, в связи с изменениями в Социальном кодексе под категорию нуждаемости попадают определенные семьи. Но не все родители смогли собрать вовремя необходимый пакет документов. И сейчас школы выработали гибкий график их приема.



– Наши школы очень быстро реагируют, когда родители приносят пакет документов, – в течение одного-двух дней, – подчеркнула Светлана Астафьева. – У нас не с начала месяца идет расчет. Принес родитель документы 20 марта – бухгалтеры все посчитали, и 23-го числа ребенок уже начинает питаться. Поэтому каждый день у нас идут изменения. Должна сказать, мы специально выясняли у родителей, почему они сейчас не представляют документы, ведь классные руководители понимают, что эти семьи относятся к категории нуждающихся. Родители отвечают, что сейчас собирать справки не будут, а принесут их к 1 сентября на весь следующий учебный год.



От количества перешли к качеству – журналисты поинтересовались, где закупаются продукты для школьных завтраков.



– Молоко, масло, творог, вся сельхозпродукция, хлеб – все максимально закупается здесь, на месте, – рассказал директор ООО «Комбинат социального питания» Владимир Руденко. – Но у нас нет гречневой крупы, поэтому она приходит с Алтая.



Заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Ярославской области Марина Королева рассказала о наиболее важных моментах, на основе которых происходит согласование меню. Школьный завтрак должен покрывать 20 – 25 процентов суточной потребности в белках, жирах, углеводах и калорийности. Все необходимые продукты, которые должны быть в меню, прописаны в санитарных нормах и правилах. Меню согласовывается, исходя из таких моментов, как качество, безопасность, энергетическая ценность.



– В двух районах Ярославля пищеблоки полностью переоборудованы, – отметила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова. – В остальных районах вопрос решается точечно, потому что это очень серьезные финансовые траты. Новые пищеблоки сейчас имеют 40 процентов школ.



Президент АНО «Институт отраслевого питания», учредитель проекта «За школьное питание» Владимир Чернигов напомнил, что сейчас государство усиливает контроль за качеством пищевых продуктов, которые попадают в рацион детей. В Совете Федерации разработана концепция законопроекта об установлении стандартов на эту продукцию, а также отметил роль общественного контроля при обсуждении таких социально значимых тем.



– Мы убедились, что без большого общественного, прежде всего – родительского, внимания этот вопрос, даже поднятый на самый высокий уровень, снова может откатиться назад, – отметил Владимир Чернигов.