​14 марта глава региона Дмитрий Миронов посетил тутаевскую среднюю школу №3, где осмотрел научно-техническую лабораторию. Она была смонтирована в рамках нового губернаторского проекта «Школа открытий.76», который направлен на модернизацию материально-технического оснащения ярославских учебных заведений: приобретение оборудования для разнообразной проектной и исследовательской деятельности в сфере естественных наук и техники.



– Для начала проекта не случайно была выбрана ваша школа, – отметил Дмитрий Миронов. – Право быть первыми вы заслужили многолетней успешной работой, хорошими результатами учеников на олимпиадах и конкурсах, выпускников – на ЕГЭ. Уверен, что современное оборудование, которое вы получили в рамках проекта «Школа открытий.76», послужит дальнейшему совершенствованию учебного процесса. С помощью новой техники учащиеся смогут получить первые навыки компьютерного моделирования, конструирования и программирования, проведения научных экспериментов. Все это, безусловно, пригодится в будущем при выборе профессии и продолжении учебы в вузах.



В лаборатории – оборудование для экологического мониторинга, исследования нано-технологий, микроскопы с цифровой камерой, метеостанция, 3D-принтер, наборы по робототехнике, схематехнике и электронике и многое другое. Учащиеся уже использовали новые материалы для создания роботов и продемонстрировали свои достижения сегодня на внутришкольных соревнованиях.



– Лаборатория конечно очень нужна для научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся, – сказала директор школы Наталья Грачева. – Мы очень рады, что победили в конкурсе и смогли получить это оснащение. Внеурочные занятия по робототехнике очень популярны среди детей и нам всегда не хватало оборудования, а теперь есть все необходимое.



Такие же лаборатории, как в тутаевской школе, будут смонтированы еще в 6 общеобразовательных учреждениях региона: двух – в Ярославле, по одному – в Переславле-Залесском, Угличе, Пошехонье и в поселке Некрасовский. Все они прошли конкурсный отбор, основными критериями которого были результаты выступления учащихся на олимпиадах, конкурсах, работа профильных классов с химико-биологическим или физико-математическим уклоном, педагогов, имеющих опыт проектной деятельности, наличие площадей для размещения лаборатории. Также обязательным условием было подписание соглашения о сетевом взаимодействии, чтобы в лаборатории могли заниматься ребята из других школ.



Общая стоимость проекта «Школа открытий.76» – 41 миллион рублей. В его рамках также предусмотрено оснащение 54 общеобразовательных организаций Ярославской области, являющихся пунктами проведения основного государственного экзамена по физике, специализированным оборудованием. Чтобы педагоги смогли правильно его использовать, для них будут организованы специальные обучающие курсы.