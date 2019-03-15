|По данным управления Роспотребнадзора по Ярославской области, за 2019 год случаев заражения корью на территории региона не зарегистрировано. Однако для создания устойчивого коллективного иммунитета к этому заболеванию в период с 1 апреля по 1 октября во всех муниципальных образованиях планируется проведение кампании по иммунизации граждан, которые не получили ее своевременно в рамках национального календаря.
Прививки будут сделаны взрослым в возрасте от 18 до 35 лет включительно, не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о вакцинации против кори. Также кампанией планируется охватить людей от 36 до 55 лет из групп риска. Это работники медицинских, образовательных, транспортных и торговых организаций, представители коммунальной и социальной сферы, лица, работающие вахтовым методом, сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.
Для проведения иммунизации необходимо обратиться в территориальные поликлиники по месту прикрепления.
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