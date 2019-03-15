​В рамках договоренностей, достигнутых на Российском инвестиционном форуме – 2019 в Сочи губернатором Дмитрием Мироновым и председателем совета директоров ПАО «АФК «Система» Владимиром Евтушенковым, Ярославскую область посетили представители финансовой корпорации. Встречу с ними провел заместитель председателя Правительства региона Валерий Холодов.



Агрохолдинг, входящий в корпорацию, является крупным игроком в сельскохозяйственной отрасли России. Он владеет диверсифицированным портфелем активов в четырех ключевых направлениях: растениеводстве, молочном животноводстве, садоводстве и овощеводстве. Пока агрохолдинг реализует свои инвестиционные проекты только на юге России.



На встрече в Правительстве области инвесторам предложили рассмотреть возможность участия АФК «Система» в проекте по строительству в регионе оптово-распределительного центра, комплекса по выращиванию и переработке грибов вешенок. Также для гостей была проведена презентация нескольких инвестиционных площадок под реализацию проектов в отрасли молочного животноводства и растениеводства.



– Наша главная задача – развивать приоритетные направления в отрасли и создавать комфортные условия для привлечения инвесторов, – сказал Валерий Холодов. – АФК «Система» заинтересовала возможность ведения инвестиционной деятельности на территории Ярославской области. В ближайшее время корпорация примет решение, в каком из предложенных проектов будет принимать участие. Далее будет подписан меморандум о сотрудничестве и разработана дорожная карта.