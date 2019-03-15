​Переславль-Залесский вошел в топ-3 городов для путешествий на весенние выходные. Рейтинг подготовлен сервисом бронирования жилья «Tvil.ru» на основе анализа бронирования отелей и апартаментов. Лидерами рейтинга стали Выборг в Ленинградской области и карельский город Лахденпохья.



– В межсезонье города Ярославской области остаются востребованным туристическим направлением, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – При этом туристическая инфраструктура подстраивается под потребности сезона и формирует оптимальные предложения, конкурентоспособные на рынке и качественные по содержанию и сервису. Туристам интересны экскурсионные и культурные программы, разнообразные гастрономические впечатления.



Переславль-Залесский входит в туристический маршрут Золотое кольцо России. Здесь находятся десятки музеев и интересных для путешественников объектов. Среди них – Плещеево озеро и музей-усадьба «Ботик Петра I», музей паровозов и музей утюга, Переславский музей-заповедник и центр сохранения и развития народных традиций «Дом Берендея», Никитский и Федоровский монастыри, Спасо-Преображенский собор и земляные валы XII века. Здесь родина святого благоверного князя Александра Невского, в Переславле-Залесском, на Плещеевом озере, рождался русский флот. Переславль, точнее, деревня Брынчаги в пятидесяти километрах от города – родина конструктора легендарного танка Т-34 Михаила Кошкина.



В 2018 году в Переславле существенно увеличился номерной фонд, открылись четыре гостиницы, в том числе введен в эксплуатацию туристско-рекреационный комплекс «Золотое кольцо».



Сейчас инвестор активно развивает инфраструктуру курорта. На сегодняшний день на территории в 30 гектаров расположены две гостиницы трех- и четырехзвездочного уровня на 353 номера, комплекс из 26 коттеджей, офисный центр для туристических компаний, спортивный комплекс и спортплощадки различного назначения. Дополнительно возведены три шатра для проведения мероприятий, здание мини-маркета. В ближайшее время на территории курорта планируется строительство бассейна.



Составители рейтинга отмечают, что средняя стоимость номера в гостинице Переславля составляет в межсезонье 3,5 тысячи рублей за ночь. Продолжительность поездки в город в среднем двое суток.