​Сегодня в Правительстве региона прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников жилищно-коммунального хозяйства. С профессиональным праздником, который будет отмечаться в России 17 марта, представителей отрасли поздравил губернатор Дмитрий Миронов.



– В регионе успешно реализуется государственная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области»., – сказал Дмитрий Миронов. – Многое делается для обеспечения надежной работы в сфере теплоснабжения, продолжается газификация, проводятся запланированные мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов. Спасибо вам за ваш каждодневный напряженный труд. С праздником!



Губернатор отметил, что в минувшем году в регионе проведена масштабная работа по консолидации активов организаций водопроводно-канализационного хозяйства. Кроме того, в целях реализации национального проекта «Экология» разработаны и утверждены паспорта региональных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги», в рамках которых в 2019 – 2024 годах за счет средств федерального бюджета планируется провести существенную модернизацию водоочистных сооружений области.



Дмитрий Миронов вручил ряду работников жилищно-коммунальной сферы благодарности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и почетные грамоты губернатора области.



Справка



В 2018 году участниками приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» были 45 муниципальных образований области. Реализован 141 проект благоустройства: 106 дворовых и 33 общественные территории, 2 городских парка. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено 411 миллионов рублей.



Общая сумма финансирования мероприятий по газификации в 2018 году составила 213,31 миллиона рублей. Реализованные мероприятия предоставят техническую возможность для газификации более чем тысячи домовладений, а подготовленные проекты дадут возможность начать строительство распределительных газовых сетей в 2019 году в Рыбинском, Мышкинском, Ярославском муниципальных районах.



К отопительному периоду 2018 – 2019 годов в Ярославской области было подготовлено 606 котельных, 2079 километров тепловых сетей (в том числе заменено 44,3 километра), 3,9 километра водопроводных сетей (заменено 27,6 километра), 3904,4 километра канализационных сетей (в том числе заменено 14,8 километра). Отопительный сезон проходит в штатном режиме.