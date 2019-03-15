​15 марта Ярославская область приняла участие в апробации технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов ЕГЭ в аудиториях пунктов проведения тестирования и технологии передачи экзаменационных материалов по сети Интернет.



– Такое тренировочное мероприятие дает хорошую возможность добиться слаженных действий всех, кто задействован в проведении единого госэкзамена, – отметила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – Сегодня в апробации участвовали руководители пунктов проведения экзаменов, организаторы, технические специалисты, сами ученики. Совместно отработать технологические моменты процедуры очень полезно, особенно с учетом того, что скоро, 20 марта, стартует досрочный период сдачи ЕГЭ.



Репетиционный экзамен организован Рособрнадзором и проводился также в Мордовии, Тыве, Ивановской, Ленинградской, Московской, Смоленской и Тверской областях. В Ярославском регионе технология передачи материалов по Интернету была апробирована во всех 43 пунктах проведения экзаменов.



Поэтапное внедрение данной технологии вместо доставки на CD-дисках направлено на оптимизацию и совершенствование процесса.



В апробации участвовали почти пять с половиной тысяч ярославских выпускников 11 классов. Для ее проведения использовались материалы ЕГЭ по математике профильного уровня. Также сегодня прошло тестирование всех систем видеонаблюдения, задействованных в досрочный период проведения единого госэкзамена.