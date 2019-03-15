​Второй всероссийский молодежный медиафорум «LikeMedia» пройдет 22 – 23 марта в ГАУ ЯО «Дворец молодежи». На его площадке соберутся более 200 представителей 23 регионов России: Ярославской, Архангельской, Ивановской, Курской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Мордовии и других.



– Этот формат мы уже опробовали в прошлом году и получили многочисленные положительные отклики участников, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Собираем молодых представителей медиасреды, чтобы обсудить современные тренды в информационном пространстве, дать новые знания, вложить в руки практические инструменты работы в интернет-пространстве, научить рассказывать о своем регионе интересным, аутентичным собственным языком. Опытом с участниками поделятся популярные ведущие, специалисты крупных компаний в сфере медиа, признанные профи своего дела.



Задача медиафорума – повышение уровня квалификации молодых людей в сфере журналистики и формирования позитивного контента. Кроме того, блогеры, влогеры, корреспонденты, дизайнеры и другие представители медиасреды в возрасте от 18 до 30 лет будут обсуждать современные тренды в информационном пространстве, обмениваться опытом.



Хедлайнером LikeMedia станет Тина Канделаки. За время профессиональной журналистской деятельности на российском телевидении она удостоена ряда государственных и высоких телевизионных наград, в том числе двух премий «ТЭФИ» и «Премии Рунета – 2011». С 2015 года является генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ».



В рамках программы также выступят ведущий Первого канала Тимур Соловьев, представители «ВКонтакте» Екатерина Якушева и Александра Шурыгина, «Mail.ru Group» – Анастасия Дюжарден, пресс-секретарь Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Кристина Потупчик и другие.