​15 марта в областном центре состоялась торжественная церемония закрытия областного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» 2019 года. Победителем признана преподаватель английского языка из гимназии Переславля-Залесского Светлана Видакас.



– С каждым годом число тех, кто твердо решил двигаться вперед в учительской профессии и повышать свое педагогическое мастерство, становится все больше, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Это особенно важно именно сейчас, когда наш регион активно приступил к реализации нацпроекта «Образование», максимально нацеленного на повышение качества учебного процесса и расширение возможностей для раскрытия потенциала всех категорий школьников.



За звание победителя боролись 14 педагогов из 12 муниципальных образований области. Из них пятеро – учителя сельских школ, 9 – городских. Средний возраст участников – 33 года. Самому молодому – 24 года, самому опытному – 47 лет, самый продолжительный педагогический стаж – 26 лет. Среди конкурсантов – учителя начальных классов и преподаватели русского языка и литературы, физики и математики, иностранных языков, биологии, истории и обществознания.



Учителя представляли свой интернет-ресурс, писали эссе, участвовали в методическом семинаре, проводили открытые уроки. По итогам первого тура финалистами стали шесть человек. Во втором туре они проводили мастер-классы, классные часы и разрабатывали образовательные проекты. Сегодня их ждало заключительное испытание – участие в круглом столе образовательных политиков. Педагоги демонстрировали понимание стратегических направлений развития образования и представляли собственное видение конструктивных решений проблем региональной системы образования.



Светлана Видакас будет представлять Ярославский регион на всероссийском этапе конкурса «Учитель года России».



– К победе в конкурсе я шла не один год, – поделилась она. – По моему мнению, главный ключ к успеху – полная отдача и концентрация всех сил. Мне очень помогли в этом занятия спортом. Знаю, что впереди сложное и важное испытание – всероссийский этап конкурса. Но я сделаю все, чтобы достойно представить нашу Ярославскую область на этом уровне.



Справка



Областной этап всероссийского конкурса «Учитель года России» проводится с 1990 года с целью выявления талантливых педагогов, их поддержки и поощрения, повышения социального статуса и престижа учительского труда, распространения инновационного опыта.