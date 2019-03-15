​Ярославская область представила уникальные предложения для российских и зарубежных гостей на международной туристической выставке «MITT», которая проходила в Москве с 12 по 14 марта. Только в первый день ее посетили более 12 тысяч специалистов.



В заключительный день в программе приняли участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Почетные гости осмотрели экспозицию MITT-2019, уделив особое внимание российскому павильону, где были представлены новые туристические продукты и маршруты более чем пятидесяти регионов страны.



В числе презентованных ярославских программ – путешествия на рыбозавод и ГЭС, сыроварню и пивзавод, на производства судов, дорожных машин, снегоходов, а также дегустации местных специалитетов: чая, кваса, медовухи, сбитня, варенья, пива, луковых угощений, настоек.



В рамках выставки состоялась конференция «MITT Digital», посвященная главным технологическим трендам в сфере туризма и эффективному онлайн-продвижению.



О достижениях Ярославского региона участникам конференции рассказала директор департамента туризма области Юлия Рыбакова.



– Прошлый год мы посвятили развитию и позиционированию общего регионального бренда, который позволил нам стать заметнее на отраслевом рынке, – отметила она. – Сегодня, когда трудно представить современного активного путешественника без использования цифровых платформ, мы основное внимание уделяем продвижению своего бренда в Интернете, стараемся предложить нашей потенциальной аудитории удобные и привычные сервисы. Одним из примеров такой работы уже стал запуск аудиогида на платформе «izi.TRAVEL» – «Ярославия. Большое автомобильное путешествие».