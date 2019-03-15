​Агрофирма «Пахма» приступает к строительству молочно-товарной фермы на 2000 голов дойного стада КРС с молодняком. Этапы реализации инвестиционного проекта с генеральным директором предприятия Сергеем Ивановым обсудил заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов.



Напомним, соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством региона и ЗАО «Агрофирма «Пахма» подписано на Российской агровыставке «Золотая осень – 2017». Инвестиции в проект составят 1 миллиард 300 миллионов рублей, налоги в бюджет – около 17 миллионов рублей. После строительства новой фермы производство молока увеличится в два раза и составит 18 тысяч тонн.



Сейчас «Пахма» является одним из лидеров молочной отрасли. Валовой сбор молока по итогам 2018 года здесь составил более 9 тысяч тонн, средний надой на одну корову – 8271 килограмм. Сейчас на предприятии 2605 голов крупного рогатого скота, из них 1100 – коровы дойного стада.



В ближайшее время подрядчик приступит к работам.