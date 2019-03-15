​15 марта на базе Багряниковской школы-интерната Первомайского района состоялся завершающий этап первого областного фестиваля ГТО «Спорт без ограничений». В нем приняли участие более 80 школьников от 6 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья.



Они прошли тестирование по следующим нормативам: стрельба, наклоны, прыжок в длину с места, челночный бег, подтягивание, отжимание и в других видах зальных испытаний.



– Сдавать нормы ГТО стало доброй традицией в нашем регионе, – сказал начальник отдела спорта регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Владимир Рыжов. – Приятно видеть, что испытания проходят не только воспитанники спортивных школ, но и ребята, которые просто любят физкультуру и здоровый образ жизни. Любой желающий может подготовиться и получить золотой, серебряный или бронзовый знак ГТО. Главное, верить в свои силы, тогда все получится.



По результатам тестирования более 70 процентов участников выполнили нормы. Результаты будут известны после процедуры занесения итогов в единую федеральную базу ГТО. Знаки отличия в соответствии с приказом Министерства спорта РФ школьники получат уже летом.



Для ребят, которые по состоянию здоровья не смогли принять участие в тестировании по комплексу ГТО, спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга» провел творческий конкурс. В региональный центр свои работы прислали более 50 школьников. Сейчас иллюстрации, посвященные спорту и здоровому образу жизни, украшают стены Багряниковской школы-интерната. Лучшие участники творческого конкурса награждены памятными грамотами и призами.