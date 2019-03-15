|Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания и коммунальной сферы Ярославской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Настроение людей и комфорт в быту во многом зависят от вашего мастерства и опыта, ответственности, трудолюбия и самоотдачи.
Постоянно расширяя спектр предоставляемых услуг и повышая их качество, вы вносите огромный вклад в развитие экономики региона, способствуете улучшению сферы обслуживания населения всей страны.
Желаю новых успехов в труде, здоровья, благополучия и поддержки в семье!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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