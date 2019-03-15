Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания и коммунальной сферы Ярославской области!



Поздравляю вас с профессиональным праздником!



Настроение людей и комфорт в быту во многом зависят от вашего мастерства и опыта, ответственности, трудолюбия и самоотдачи.



Постоянно расширяя спектр предоставляемых услуг и повышая их качество, вы вносите огромный вклад в развитие экономики региона, способствуете улучшению сферы обслуживания населения всей страны.



Желаю новых успехов в труде, здоровья, благополучия и поддержки в семье!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов