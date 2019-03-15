​17 марта в регионе проходят праздничные мероприятия, посвященные пятой годовщине присоединения Крыма к России. В Ярославле на Советской площади жители и гости города стали участниками фестиваля «Крымская весна».



На ледовом катке прошли хоккейные матчи детских команд и выступления фигуристов. Рядом работали тематическая фотозона и 15 игровых площадок. Для молодежи в Демидовском сквере состоялся QR-квест, в ходе которого участникам предстояло сдать экзамен на знание туристических мест Крыма при помощи мобильных устройств. Победители конкурсов получили в подарок памятные призы.



– Пять лет назад жители Крыма сделали свой исторический выбор, – сказал член регионального штаба Общероссийского народного фронта, координатор команды «Молодёжка ОНФ» в Ярославской области Дмитрий Уторов. – Писатель и дипломат Александр Грибоедов писал, что Крым – изумительная сокровищница, естественный музей, хранящий тайны тысячелетий. Эту сокровищницу нам нужно сохранить для будущих поколений. Здорово, что ярославцы целыми семьями пришли на фестиваль «Крымская весна» и узнали много нового о географии и истории этого удивительного полуострова».



Центральным событием стал массовый флешмоб с участием танцевальных коллективов города и студентов Ярославского колледжа культуры. Ровно в полдень на Советской площади под звуки известной песни «Севастопольский вальс» в танце закружились 100 пар. Постепенно к ребятам присоединились зрители. Ход акции активно транслировался в социальных сетях.



– Незабываемые эмоции от «Севастопольского вальса» по случаю воссоединения Крыма с Россией, произошедшего пять лет назад. Мы гордимся своей страной и малой родиной! – поделилась студентка 3-го курса Ярославского колледжа культуры Юлия Гогина. – Мы активно репетировали всю последнюю неделю, и ярославцы сегодня с удовольствием поддержали наш флешмоб и вышли танцевать вместе с нами!



Поддержали акцию «Севастопольский вальс» и в других муниципальных образованиях региона: Рыбинске, Переславле-Залесском, Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Мышкинском, Некрасовском, Тутаевском, Ярославском, Ростовском и Угличском районах.