​Ярославская команда отправилась в Тюмень для участия в финале IХ Всероссийских зимних сельских спортивных игр, которые пройдут с 19 по 23 марта.



Мероприятие организовано при участии министерств спорта и сельского хозяйства РФ. Ожидается, что на соревнованиях выступят более тысячи человек, представляющих 53 региона страны. Традиционно на такие игры приглашают занятых в сельском, лесном, рыбном хозяйстве, потребительской кооперации, фермеров, а также работников социальной сферы, проживающих в сельской местности.



Ярославская команда впервые принимает участие в зимней спартакиаде. Честь региона будут защищать 15 человек из Борисоглебского, Любимского, Рыбинского и Ярославского районов: один мастер спорта России, шесть кандидатов в мастера спорта, остальные имеют первый спортивный разряд.



В числе семи дисциплин, за победу в которых им предстоит побороться, – шахматы.



– Совместно с облпотребсоюзом Правительством региона принято решение по созданию сети шахматных клубов, – сказал заместитель председателя Правительства региона Валерий Холодов. – Такие клубы уже есть в Некоузском и Первомайском районах, на очереди – Даниловский, Любимский и Пошехонский. Наша задача – привлечь сельское население к занятиям спортом, тем самым обеспечить комфортные условия жизни на селе. Кроме того, разработан план мероприятий, направленных на развитие массового спорта и создание региональной сети физкультурно-спортивных клубов по месту учебы, жительства и работы.



Также в финале IХ Всероссийских сельских спортивных игр ярославцы покажут себя в полиатлоне, лыжных гонках, шашках, гиревом спорте, троеборьях дояров и механизаторов. Последние две дисциплины являются обязательными в соревнованиях. Троеборье механизаторов включает в себя гонки на лыжах, жим гири и фигурное вождение трактора, а троеборье дояров, кроме лыж и гири, – разборку и сборку доильного аппарата.