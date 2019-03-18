​20 марта с 11 до 13 часов в Ярославской области пройдет комплексная техническая проверка готовности региональной системы оповещения. Будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, а также задействованы телевизионные каналы и радиовещательные станции.



Оповещение населения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации начинается с подачи сигнала «Внимание, всем!», что выражается непрерывным звучанием сирен в течение трех минут.



После этого производится перехват звукового тракта центральных программ телевизионного вещания (Первый канал, «Россия-1», «Россия-24») и радиовещания («Радио России», радио «Маяк») для передачи экстренного речевого сообщения населению.



Комплексная техническая проверка организована в соответствии с планом основных мероприятий Ярославской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, утвержденным распоряжением губернатора.