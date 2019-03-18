​Школе №3 Переславля-Залесского присвоено имя Героя России Сергея Сниткина, погибшего при выполнении боевого задания в Северо-Кавказском регионе в 1999 году. Работа по переименованию учебного заведения проведена по поручению губернатора Дмитрия Миронова.



С инициативой выступило руководство регионального управления Росгвардии при согласии близких родственников Сергея Сниткина. Идею поддержали коллектив школы и городские власти.



– В 2011 году при школе открыта мемориальная доска, посвященная нашему выпускнику – Герою России Сергею Сниткину, – рассказала директор учебного заведения Жанна Рюмина. – И теперь новое событие – постановлением администрации от 14 марта школе присвоено его имя. Для нас это большая честь. Героический поступок Сергея Сниткина, 29-летнего бойца ОМОНа, – истинный пример служения Родине для подрастающего поколения.



Сергей Сниткин родился в Омске в 1970 году. В 1979 – 1987 годах учился в средней школе №3 Переславля-Залесского. После армии проходил службу в органах внутренних дел. С августа 1993 года был милиционером – бойцом ОМОНа при УВД Ярославской области. За время службы зарекомендовал себя с положительной стороны, как профессионально грамотный, исполнительный и ответственный сотрудник. В коллективе пользовался заслуженным авторитетом. Неоднократно выезжал в командировки в зоны вооруженного конфликта на территории республик Северного Кавказа.



С августа 1999 года в составе группы Ярославского ОМОНа находился в Дагестане. 10 сентября в составе штурмовой группы удерживал высоту на подступах к селу Карамахи, при очередной атаке боевиков взрыв гранты оборвал его жизнь.



В музее школы создана экспозиция памяти Сергея Сниткина. Учащиеся сами проводят экскурсии, на которых рассказывают о детстве и юности героя, о его подвиге. У мемориальной доски ежегодно проводится Вахта Памяти, организаторы и участники которой – члены клуба «Юный друг полиции», созданного на базе школы.



10 ноября каждый год сотрудники полиции совместно с учащимися и педагогами проводят митинг и возложение цветов к мемориальной доске в память о Сергее Сниткине.