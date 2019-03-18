​Ярославский перинатальный центр получил три новых аппарата искусственной вентиляции легких. Стоимость каждого – порядка 4 с половиной миллионов рублей. Техника закуплена за счет средств обязательного медицинского страхования.



Новое оборудование – экспертного класса, позволяет проводить неонатальную искусственную вентиляцию легких. Оно разработано специально для самых маленьких пациентов. Уникальная конструкция маски обеспечивает стабильный, атравматический режим. Прибор точно измеряет даже самый слабый дыхательный объем, может подстраивать терапию под конкретного малыша.



– Мы последовательно укрепляем областную службу родовспоможения, – рассказал заместитель председателя Правительства региона Игорь Селезнев. – Эти дыхательные аппараты одни из самых современных в мире, они помогут нам сохранить и улучшить уже достигнутые показатели. Например, общий коэффициент смертности в Ярославской области в числе самых низких не только в России, но во многих странах Европы.



Наталья Голованова попала в Ярославский перинатальный центр на 31-й неделе беременности. Малыш родился весом меньше килограмма. Семь дней пришлось просто жить в реанимации, вспоминает Наталья. Выходить мальчика медикам помогло именно новое оборудование. Сейчас малыш поправляется и весит более двух килограммов.



– Я очень благодарна всем врачам. Такое внимание и забота от всего персонала, спасибо за это! – сказала Наталья. – Первое время было очень тяжело, особенно когда в реанимации и не знаешь, как сложится ситуация дальше. Сейчас же мы поправляемся и смело смотрим в будущее.



Новое оборудование используют 24 часа в сутки. Медики техникой очень довольны: простая в использовании, высокоточная и безопасная, экономит массу времени и повышает шансы маленьких пациентов на здоровую жизнь.



Справка



Ярославский перинатальный центр – это уникальное медицинское учреждение, оборудованное передовой техникой, индивидуальными родильными залами с реанимационными системами, комплексами для выхаживания недоношенных маловесных детей, занимает площадь 40 тысяч квадратных метров. Клиника имеет межрегиональное значение и открыта для рожениц из соседних областей.



Центр активно развивается для обеспечения доступности высококвалифицированной и качественной медицинской помощи населению. Внедрены новые направления работы: выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, пренатальная диагностика, мониторинг беременных. Работает перинатальный консилиум, в 2018 году открыто отделение реабилитации.