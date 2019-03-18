​Представители Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского посетили детский технопарк «Кванториум».



– У таких контактов большое будущее, – отметила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – По сути, задаются новые траектории развития качественного образования, активно расширяются направления интеллектуального партнерства. Уверена, что преимущества этого сотрудничества очевидны как для кванторианцев, которые получат возможность общения с учеными одного из ведущих вузов региона, так и для университета, готовящего педагогические кадры.



На встрече обсудили актуальные вопросы, касающиеся взаимодействия и подписания договора о совместной деятельности между образовательными организациями.



– Сегодня мы заложили фундамент дальнейшего партнерства, – отметила директор детского технопарка «Кванториум-76» Татьяна Талова. – Детский технопарк «Кванториум» заинтересован в молодых кадрах и всегда открыт к сотрудничеству. Эта встреча очень важна для развития преемственности образовательных программ. Этот аспект является неотъемлемым для построения непрерывного образовательного процесса.



Воспитанники технопарка представили гостям свои разработки. В их числе – квадрокоптер Дениса Дудникова, способный перевозить грузы до двух с половиной килограммов.



– Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского планирует активное сотрудничество с детским технопарком «Кванториум» в городе Рыбинске, – отметил проректор ЯГПУ по научной работе Александр Ходырев. – Преподаватели вуза могут быть привлечены для консультационной работы по реализации и сопровождению дополнительных общеобразовательных программ. С другой стороны, мы рассматриваем «Кванториум» как площадку для педагогической практики студентов с дальнейшим трудоустройством выпускников и знакомства с инновационной образовательной системой в сфере технического творчества, тьюторского сопровождения детей при освоении дополнительных общеобразовательных программ.