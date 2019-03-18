|18 марта в Ярославском бизнес-инкубаторе прошел семинар «Управление качеством в ходе производственного процесса». Участие в нем приняли более 90 человек – представители компаний региона и выпускники Президентской программы подготовки управленческих кадров.
Лектор Ясуо Хирума из Японии рассказал, как построить систему эффективного управления на предприятии, используя элементы бережливого производства. Он отметил, что главное в управлении качеством – это корректирующие меры, проникновение в корень проблемы и ее устранение. Для поддержания на должном уровне качества конечного продукта систему бережливого производства важно внедрять на малых и средних предприятиях, которые производят детали и узлы для крупных компаний.
– Система бережливого производства родилась в Японии, поэтому для ее эффективного внедрения в регионе нам важен непосредственный опыт японских предприятий, – отметил председатель комитета развития промышленности департамента инвестиций и промышленности Сергей Комов. – Семинар позволит ярославским компаниям перенять опыт по организации эффективных производственных систем, что, в свою очередь, поможет достижению целей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
О необходимости роста производительности труда опережающими темпами в целях решения системных проблем в экономике говорил Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.
К 2024 году Ярославская область должна вовлечь в реализацию национального проекта не менее 87 предприятий и обучить около 800 сотрудников методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства. За счет этого планируется достичь роста производительности труда на 5 процентов.
В настоящее время прорабатываются вопросы создания регионального центра компетенций, который станет эффективным объектом инфраструктуры поддержки предприятий в реализации мероприятий, направленных на повышение производительности труда.
Для участия в национальном проекте по повышению производительности труда отобраны шесть предприятий Ярославской области: Завод дорожных машин, «Русская механика», «Компания Дизель», Завод ПСМ, Ярославский электромашиностроительный завод, ООО «Собрание».
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