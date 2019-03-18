​Как безопасно делать покупки в Интернете – об этом шла речь на открытом уроке, посвященном Всемирному дню защиты прав потребителей. Его провели для учащихся 9 – 11-х классов школ и студентов техникумов представители органов исполнительной власти, территориального управления Роспотребнадзора по Ярославской области, Центробанка Российской Федерации, общественники.



Акцент был сделан на приобретении смарт-устройств, таких как ноутбуки, планшеты, смартфоны.



– Мы дали старшеклассникам алгоритм покупок в Интернете, – сказала заместитель директора областного департамента АПК и потребительского рынка Валентина Шишина. – В первую очередь необходимо иметь отдельную карту для интернет-покупок. На ней должны лежать только те деньги, которые предназначены для приобретения понравившейся вещи, а не вся зарплата. При получении товара необходимо проверить не только его исправность, но и наличие документации. Чтобы сделать правильный выбор, можно сначала сходить в обычный магазин, изучить там нужную модель, узнать у продавца все подробности и только потом найти аналогичный товар в Интернете и купить его дешевле.



В Ярославской области защите прав потребителей уделяется большое внимание. В печатных СМИ и в Интернете размещаются информационные материалы, в том числе по финансовой грамотности, проводятся открытые уроки в школах и консультации для граждан.



За 2018 год специалисты органов местного самоуправления рассмотрели более 8 тысяч письменных и более 6 тысяч устных жалоб на нарушение законодательства о защите прав потребителей. По всем обращениям приняты соответствующие меры.



Справка



В этом году Всемирный день защиты прав потребителей прошел под девизом «Trusted Smart Products» – «Цифровой мир: надежные смарт-устройства». В настоящее время в мире насчитывается 23,1 миллиарда смарт-устройств, что превышает число людей в три раза.