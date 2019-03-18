​18 марта на базе Ярославского зоопарка прошло заседание общественного совета при региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования. Собравшиеся обсудили проекты в сфере экологического воспитания – одного из основных направлений новой экологической политики, реализуемой в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.



– Многие из членов общественного совета в качестве экспертов ранее принимали самое активное участие в разработке концепции новой экологической политики, – отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – Каждый из них внес свои предложения для улучшения состояния окружающей среды. В областном бюджете этого года предусмотрено 242 миллиона 320 тысяч рублей на выполнение мероприятий, направленных на экологическую безопасность региона. Ряд проектов уже успешно реализуется, включая экологическое воспитание. Важно, что взаимодействие органов власти и общественности становится хорошей традицией и рабочим инструментом для достижения конкретных результатов.



Ежегодно в регионе проводится более 140 мероприятий экологической направленности, включая тематические уроки, интерактивные игровые программы, конкурсы и акции, в которых принимают участие более 32 тысяч детей и педагогов.



В прошлом году ярославские школьники участвовали во всероссийских проектах, организованных неправительственным экологическим фондом имени Вернадского: во всероссийской акции «Зеленая весна – 2018» и международном проекте-конкурсе «Экологическая культура: мир и согласие – 2018».



В рамках «Школы будущих профессий» ярославские ребята смогли проявить себя в исследовательской работе «Дети – Волге: проектируем будущее». 38 учащихся из восьми муниципальных образований занимались анализом качества воды на базе научной лаборатории ЯГТУ.



В Дни защиты от экологической опасности в образовательных учреждениях области проходили экологические уроки, тематические конкурсы, конференции, краеведческие чтения, праздники, квест-игры, экскурсии, заочные путешествия и другие мероприятия. Также школьники были привлечены к экологическим субботникам и акциям.



– В 2018 году в рамках природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята», «Молодые защитники природы» акции прошли в семи муниципальных районах Ярославской области, – сообщила директор ГОАУ ДО «Центр детства и юношества» Елена Дубовик. – Одним из наиболее значимых проектов стала реализация природоохранной образовательной программы «Рыбинское море – территория эколят».



Ярославская область – активный участник общероссийского общественного детского экологического движения «Зеленая планета». По итогам регионального этапа форума 37 творческих работ, обучающихся и творческих коллективов были удостоены званий лауреатов и направлены для участия в XVI всероссийском форуме «Зеленая планета – 2018».



Директор Ярославского зоопарка кандидат биологических наук Теймураз Бараташвили представил экспертам образовательный интерактивный проект «Школа счастья». Он предполагает разноплановый подход для развития потенциала детей, их экологического образования, от простых экскурсий до приобретения опыта научных работ. Причем проект включает поэтапное и многопрофильное просвещение юных граждан, в том числе – с ограниченными возможностями здоровья.



По итогам обсуждения отмечена необходимость обмена опытом в данном направлении. Принято решение о создании на базе зоопарка центра по обмену лучшими практиками в сфере эковоспитания.



– Центр возьмет на себя функцию формирования единой системы работы с подрастающим поколением, – сказал председатель общественного совета при департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Сергей Павлов.