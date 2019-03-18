​В Ярославской области продолжаются мероприятия в рамках всероссийского фестиваля «Крымская весна», посвященного 5-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Предусмотрены разные форматы: выставки, конкурсы, праздники, классные часы и викторины.



– В современном неспокойном мире в образовании очень важным является воспитание патриотизма, – отметила начальник отдела развития дополнительного образования и воспитания регионального департамента образования Алла Волхонская. – Очень важно, чтобы дети, наше подрастающее поколение, головой и сердцем понимали и чувствовали связь поколений, осознавали, какие героические поступки совершали наши предки для нашей страны.



В Ярославском центре детей и юношества активисты Российского движения школьников провели тематический квест «Крым – полуостров-легенда» для школьников 7 – 9-х классов. Семнадцать команд из Углича, Ярославля, Рыбинска, Некоуза, поселков Дубки, Кузнечиха, Толбухино выполняли задания и искали ответы на вопросы по культуре, истории, природе, достопримечательностям Крыма и биографиям людей, чья жизнь и деятельность связаны с полуостровом.



Большим сюрпризом для участников квеста стало видеообращение крымчан – его записали ровесники ярославцев, такие же активисты движения Российского движения школьников, которое сейчас широко распространено на полуострове.



За каждое удачно выполненное задание команды получали баллы. По итогам пять самых успешных команд награждены дипломами и призами.



Большим литературно-музыкальным праздником отметили годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в ярославской школе №27. Старшеклассники рассказали сверстникам об истории, географическом расположении Крымского полуострова, о произведениях русских поэтов о Крыме, рассмотрели особенности исторического и культурного единства Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией.