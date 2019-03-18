​23 марта в Мышкине пройдет туристический праздник «И там и сям», посвященный дню весеннего равноденствия.



Основные мероприятия пройдут на территории усадьбы Чистовых. Гости смогут познакомиться со славянскими обрядами, традициями, попробовать блюда, которые являются гастрономическими сувенирами Мышкинского района, а также приобрести на память изделия народно-художественных промыслов и ремесел.



– Ежегодно на одного жителя города Мышкина приходится около 20 туристов. Однако большая часть гостей приезжает в «высокий» сезон, с мая по сентябрь, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Новые праздники способствуют увеличению туристического потока в «низкий» сезон, а также служат поводом для развития новых экскурсионных историй.



В этот день в Мышкине также пройдет конкурс на самое вкусное угощение от местных хозяек. Все желающие смогут стать участниками соревновательно-танцевального флешмоба и мастер-класса по изготовлению солнцеворота.



Вечером в усадьбе Тимофея Чистова гостей города ждет развлекательная программа с участием творческих коллективов. В купеческом особняке все желающие смогут угоститься Авдотьиным чаем, приготовленным по секретному мышкинскому рецепту.



С инициативой проведения мероприятия выступил Мышкинский центр туризма. Организаторы ожидают, что в празднике примут участие около трех тысяч гостей города.



Справка



В Мышкине проживают 5600 человек. Количество принимаемых туристов – около 200 тысяч в год. Мышкинский центр туризма в 2018 году обслужил порядка 100 тысяч человек. В сфере туризма в районе заняты около 750 граждан.