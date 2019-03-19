​Межмуниципальная автомобильная ледовая переправа через Волгу от села Глебово до села Сменцево закрыта в связи с уменьшением толщины льда и ухудшением его структуры. Выезд перекрыт, выставлены запрещающие знаки.



Этой зимой движение по переправе началось только 28 января. За сезон 2019 года реку здесь переехало около 1,2 тысячи транспортных средств. Движение было разрешено ежедневно с 6.00 до 22.00 для машин массой до 2,5 тонны.



Ледовый путь, соединяющий Рыбинский и Некоузский районы, позволяет в зимний период сократить расстояние от регионального центра до села Брейтово более чем на 100 километров. В летнее время года на данном участке работает паромная переправа.