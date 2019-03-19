​Ярославская область стала одним из пилотных регионов, включенных в федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». Он входит в национальный проект «Демография» и направлен на формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.



Об этом на первом областном форуме общественного здоровья, который 19 марта проходит в ярославском Концертно-зрелищном центре, сообщил директор департамента общественного здоровья Минздрава РФ Алексей Киселев-Романов.



Участники обсуждают механизмы формирования в регионе единой профилактической среды, создание которой предусмотрено стратегией социально-экономического развития «10 точек роста».



– Вопросы медицинской профилактики и популяризации здорового образа жизни должны стать приоритетными не только в работе медицинских учреждений и департамента здравоохранения, – подчеркнул на открытии форума заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин. – К этой проблематике должны активно подключиться школы и вузы, спортивные клубы и секции, общественные организации. Вместе нам нужно сформировать долгосрочные региональные программы по созданию условий для ведения здорового образа жизни. Необходимо открывать социальные фитнес-клубы, дворовые и пришкольные площадки для занятий физкультурой и спортом. Многое уже сделано в рамках проектов «Решаем вместе!» и «Спорт – детям». Но это только начало работы. И без помощи общественности здесь не обойтись.



Форум общественного здоровья организован региональным департаментом здравоохранения и фармации и Общественной палатой Ярославской области. Инициативу поддержал президент Национальной медицинской палаты, доктор медицинских наук, профессор Леонид Рошаль, который стал почетным гостем мероприятия.



– Здоровье – это первое, чем должно заниматься государство. Прекрасно, когда Общественная палата активно поддерживает такую важную сферу, – отметил Леонид Рошаль. – Нам надо понимать, на каком уровне мы находимся, и поставить новые цели на перспективу. Уверен, что решения, которые будут сегодня приняты, пойдут на пользу всему региону.



Участники форума работают над тем, чтобы привлечь внимание общества к профилактике неинфекционных заболеваний, обсуждают условия качественного изменения отношения населения к своему здоровью, ищут пути решения в Ярославской области задач, поставленных в майских указах Президента России.



Согласно им в стране к 2024 году необходимо добиться устойчивого снижения показателей смертности трудоспособного населения и охватить всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Национальный проект «Здравоохранение» также предусматривает комплекс мер по снижению смертности: от профилактики через развитие здорового образа жизни к раннему выявлению факторов риска.



Заведующая кардиологическим отделением ГБУЗ ЯО «Ярославский областной клинический госпиталь ветеранов войн – международный центр по проблемам пожилых людей «Здоровое долголетие» Мария Можейко отметила, что работа в данном направлении в регионе ведется уже несколько лет.



– Два года назад мы стартовали с проектом «Здоровая Ярославия». Проехали всю область, обследовали большое количество пациентов, – подчеркнула Мария Можейко. – На сегодняшний день 155 тысяч жителей региона охвачены массовыми профилактическими акциями и 12 тысяч прошли углубленное медицинское обследование. Мы смогли взбодрить людей. Они стали отказываться от курения, заниматься физкультурой. Будем продолжать эту работу и на форуме определим наши дальнейшие задачи.



Председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин добавил, что достижение поставленных целей невозможно без качественного изменения отношения населения к своему здоровью.



– Форум – это один из способов дать людям сигнал, что забота о здоровье – это не только государственная задача, но и гражданская обязанность каждого человека, – подчеркнул Сергей Березкин.



Гости и участники форума обсудят способы сбережения здоровья через создание инфраструктуры «здоровых городов». Выступления спикеров будут посвящены общественному здоровью и здравоохранению, будущему без табачного дыма. Также собравшиеся рассмотрят направления борьбы с онкологическими заболеваниями, муниципальный опыт развития системы здравоохранения, социальную ответственность предприятий за здоровье сотрудников.



Перед открытием мероприятия впервые в Ярославле состоялась живая сессия главных специалистов департамента здравоохранения и фармации области: в течение часа кардиологи, ревматологи, онкологи, эндокринологи, пульмонологи, гастроэнтерологи, наркологи общались с гражданами по вопросам здорового образа жизни.