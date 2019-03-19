​25 марта в 17.30 на Советской площади Ярославля начнется товарищеский матч, посвященный 70-летию хоккея в регионе. На ледовой арене выступят команда ветеранов ярославского хоккея и «Легенды хоккея СССР».



Планируется, что в матче примут участие губернатор Дмитрий Миронов, а также выдающиеся российские спортсмены: защитники Вячеслав Фетисов, Ирек Гимаев, Борис Миронов, Алексей Касатонов, нападающие Павел Буре, Валерий Каменский и многие другие.



Посмотреть игру могут все желающие. Места на трибунах будут предоставлены почетным гостям и знатокам хоккея – победителям тематических викторин. Также матч будет транслироваться на большом экране, установленном на площади.



Справка



История ярославского хоккея началась в 40-е годы прошлого века благодаря Олегу Попову. В 1948 году, окончив курсы тренеров-общественников по канадскому хоккею в Челябинске, он вернулся в Ярославль и организовал первую хоккейную команду железнодорожников.



Спустя год, 25 марта 1949 года в Ярославле состоялся первый хоккейный матч. Игра окончилась счетом 6:2. Хоккеистов «Спартака» одолели хозяева льда – команда «Химик».



Сегодня ярославский хоккейный клуб «Локомотив» представлен во всех сборных – это подтверждает, что ярославская школа хоккея по-прежнему остается одной из лучших.