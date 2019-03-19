​19 марта на заседании комитета Ярославской областной Думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи депутаты рассмотрели проект закона, предусматривающего увеличение норматива бюджетного финансирования школ и детских садов. С 1 января он будет меняться с учетом темпа роста среднемесячной заработной платы и составит 5,91 процента от уровня 2018 года.



Кроме того, дополнительные выплаты предусматриваются для медицинских работников – врачей и среднего медицинского персонала, работающих в образовательных организациях. С 1 января 2019 года они существенно увеличиваются: для врачей – 20 тысяч рублей (ранее – 8400), для среднего медицинского персонала – 7 тысяч рублей (ранее – 4200).



– Необходимые средства в региональном бюджете уже заложены, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – На субвенцию по организации образовательного процесса предусмотрено дополнительно 259 миллионов рублей для дошкольных учреждений, 263 миллиона – для школ. Также средства заложены на оплату труда в детских домах и школах-интернатах.