|19 марта на заседании комитета Ярославской областной Думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи депутаты рассмотрели проект закона, предусматривающего увеличение норматива бюджетного финансирования школ и детских садов. С 1 января он будет меняться с учетом темпа роста среднемесячной заработной платы и составит 5,91 процента от уровня 2018 года.
Кроме того, дополнительные выплаты предусматриваются для медицинских работников – врачей и среднего медицинского персонала, работающих в образовательных организациях. С 1 января 2019 года они существенно увеличиваются: для врачей – 20 тысяч рублей (ранее – 8400), для среднего медицинского персонала – 7 тысяч рублей (ранее – 4200).
– Необходимые средства в региональном бюджете уже заложены, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – На субвенцию по организации образовательного процесса предусмотрено дополнительно 259 миллионов рублей для дошкольных учреждений, 263 миллиона – для школ. Также средства заложены на оплату труда в детских домах и школах-интернатах.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
15:30
17 просмотров
2019.03.19 В ближайшие два года в регионе планируют расселить более 10 тысяч квадратных метров жилья2019.03.19 Леонид Рошаль посетил поликлинику Центральной городской больницы Ярославля 2019.03.19 В Рыбинске ветеранам и членам их семей вручили свидетельства на приобретение жилья 2019.03.19 Роман Колесов: «Модернизация полигона «Скоково» идет по графику»2019.03.19 В Мокеевскую школу в рамках губернаторского проекта поступил новый спортинвентарь