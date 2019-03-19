​19 марта в Москве прошла рабочая встреча председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева и губернатора Дмитрия Миронова. Стороны обсудили вопросы реализации национальных проектов в Ярославской области.



Премьер-министр подчеркнул, что сегодня субъектам страны необходимо подготовить нормативную базу для дальнейшей эффективной деятельности.



– Начинать работать по национальным проектам нужно практически с 1 января, потому что все обязательства, которые мы доводим до регионов, и трансфертные перечисления денег – они вытекают из бюджета, а бюджет принимается в конце года. Такой темп работы необходимо сохранить и на будущее, чтобы подготовка договоров, которые оформляют исполнение проектов, велась уже на самой ранней стадии, – отметил Дмитрий Медведев.



– Мы готовы к этой работе. На сегодняшний момент есть взаимодействие и с федеральным проектным офисом, и с региональным нашим офисом. У нас разработано 49 региональных проектов, которые органично включены в федеральную повестку, – сказал Дмитрий Миронов.



При обсуждении вопросов социально-экономического развития Ярославской области губернатор добавил, что в прошлом году по основным направлениям наблюдались положительные тенденции, по ключевым показателям – позитивная динамика.



– Реализация промышленной политики в регионе нацелена на создание условий для развития и поддержки промышленных предприятий, повышение конкурентоспособности промышленного сектора экономики и, конечно же, реализацию инвестиционных проектов, ориентированных на выпуск конкурентоспособной продукции, создание новых рабочих мест, – доложил Дмитрий Миронов. – Индекс промышленного производства, по предварительным итогам, за 2018 год составил 106 процентов. Мы занимаем лидирующие позиции в Центральном федеральном округе и шестое место по Российской Федерации.