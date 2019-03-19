​В рамках губернаторского проекта «Спорт – детям» новый спортинвентарь принимают в Мокеевской средней школе Ярославского района.



– «Спорт – детям» – это масштабный проект, направленный на модернизацию материально-технического оснащения школ региона, – подчеркнула директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Для 338 учебных заведений закуплено оборудование для занятий физкультурой и спортом. Наша задача – с детства приучать подрастающее поколение к здоровому образу жизни, заботиться о всестороннем, гармоничном развитии наших школьников и создавать для этого все условия.



Губернаторский проект оказался очень востребованным, особенно в сельских образовательных организациях, где нет в шаговой доступности специализированных спортивных школ или спортивно-оздоровительных комплексов.



– Мы стараемся использовать все возможности для пополнения материально-технической базы, осознавая, что речь идет о здоровье детей, – отметила директор Мокеевской средней школы Елена Парамонова. – Очень большую роль играют учителя-энтузиасты, для которых школа – не просто работа, а сама жизнь. Мы активно привлекаем социальных партнеров – например, на нашей базе тренируются воспитанники детско-юношеской спортивной школы разных возрастов, занимаются будущие первоклассники, создан спортивный клуб. Кстати, за последние годы в Ярославском районе их уже стало 25.



Благодаря проекту «Спорт – детям» школа получила маты, канаты, бревно, пневматические винтовки, лыжные палки. Летом по губернаторской программе «Решаем вместе!» на прилегающей территории будет обустроен хоккейный корт.



По словам Елены Парамоновой, грамотная организация спортивно-оздоровительной работы в школе позволяет ребятам быть конкурентоспособными на военно-патриотических мероприятиях и спортивных соревнованиях разного уровня. Среди школьников – шесть стипендиатов главы Ярославского района за достижения в области спорта, победители областного военно-спортивного мероприятия «Призывники России», два губернаторских стипендиата, которые заслужили эту награду, в том числе и благодаря участию в мероприятиях туристско-краеведческой направленности, где без хорошей физической подготовки добиться результатов было бы сложно. А в рамках соревнований, проводимых федерацией русской лапты, школьники получают уникальный опыт спортивной борьбы с лучшими командами страны.



Справка



Губернаторский проект «Спорт – детям» направлен на совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений – закупку оборудования для занятий физкультурой и спортом.



Общая стоимость проекта – 45 миллионов рублей. Его участниками стали 338 образовательных организаций: 5 начальных школ, 83 основные и 250 средних во всех муниципальных образованиях области. Закончить поставки оборудования планируется до конца марта.