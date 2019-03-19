​19 марта комиссия под руководством заместителя председателя Правительства Ярославской области Романа Колесова проинспектировала ход работ по модернизации полигона АО «Скоково».



– На объекте продолжается создание новой, экологически безопасной системы обращения с ТКО. Наряду со строительством и переоборудованием инфраструктуры для сбора и сортировки отходов идет модернизация объектов их захоронения, – отметил Роман Колесов. – Данное направление – основное в рамках реализации новой экологической политики, сформированной в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Нужно отметить, что модернизация полигона идет четко по запланированному графику.



Полигон АО «Скоково» является самым крупным в Ярославской области. В настоящий момент за счет средств экосбора, поступивших в рамках субсидии из федерального бюджета, здесь построен мусородробильный комплекс по переработке древесных, строительных отходов, а также отработанных шин.



Продолжается поэтапное обновление материально-технической базы предприятия: закуплены три новых бульдозера, четыре самосвала, грейдер. Выполнены работы по ограждению и отсыпке дорог. Также идет работа по монтажу новой автовесовой.



– Данное оборудование необходимо для соблюдения технологических и санитарных требований, – сказала и. о. генерального директора АО «Скоково» Юлия Елизарова. – Каждый полигон обязан обеспечить контроль за составом поступающих отходов, их распределением в рабочей части, технологический цикл по изоляции, а также вести круглосуточный учет ТКО.



В процессе – закупка оборудования для радиационного контроля. Готовится техническое задание для проведения конкурсных процедур на приобретение сооружений для очистки фильтрата, образующегося на полигоне за счет выпадения осадков.



– Мы рассматриваем наиболее эффективную систему очистки, при которой вода будет доведена до соответствия нормативам, – отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – После этого она будет поступать в существующие мелиоративные каналы. Это позволит практически полностью отказаться от схемы возврата фильтрата на тело полигона.



В ближайшее время в «Скоково» планируют закупить трансформаторную подстанцию, необходимую для обеспечения мощности мусородробильного комплекса. Параллельно ведется работа по лицензированию деятельности предприятия по переработке шин.



Запуск мусородробильного комплекса позволит производить из вторсырья песчаные материалы, щебень, щепу и резиновую крошку. Комплекс мероприятий по модернизации полигона повысит экологическую безопасность процесса захоронения отходов.



Напомним, Ярославская область одной из первых включилась в процесс создания новой, современной, экологически безопасной системы обращения с отходами и работает по всем направлениям, обозначенным Правительством РФ. Президент России Владимир Путин отметил опыт Ярославской области в сфере обращения с ТКО как лучший в стране, также в недавнем послании Федеральному Собранию глава государства подчеркнул особое значение комплексной модернизации системы обращения с отходами, в том числе их утилизации и захоронения.



С сентября прошлого года в муниципальных образованиях обустроено 57 мест складирования мусора, установлено 5500 новых контейнеров. Закуплено 70 единиц специализированной техники, отвечающей стандартам «Евро-4» и «Евро-5», оборудованной системой ГЛОНАСС. Помимо этого, для сбора и вывоза ТКО привлечено порядка 177 машин. Возобновлена работа мусоросортировочного предприятия «Чистый город», благодаря чему весь объем отходов с контейнерных площадок Ярославля проходит сортировку. В настоящее время разработан план по дальнейшей модернизации предприятия, которая позволит увеличить мощности до 300 тысяч тонн в год.



Кроме того, региональный оператор построил мусоросортировочный комплекс на территории полигона ТКО «Селиваново» в Угличском районе. Сейчас объект готовят к запуску.



В планах на этот год – приступить к модернизации полигона ТКО в Рыбинском районе, где будет создан сортировочный комплекс мощностью до 100 тысяч тонн в год. Общая стоимость – более 246 миллионов рублей. Также намечено начало строительства еще пяти сортировочных комплексов.