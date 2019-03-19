|19 марта в администрации Рыбинска прошла церемония вручения ветеранам Великой Отечественной войны, нуждающимся в улучшении жилищных условий, свидетельств на предоставление единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилья. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец и мэр города Денис Добряков.
– Улучшение жилищных условий ветеранов выполняется за счет средств федерального бюджета. В этом году в бюджет области на эти цели поступило почти 18 миллионов рублей, – пояснил Виктор Неженец. – Свидетельства на строительство или приобретение жилья выданы 11 ветеранам, в том числе и двум инвалидам Великой Отечественной войны, двум жителям блокадного Ленинграда, семи вдовам ветеранов войны. Четверо из этих людей живут в Рыбинске.
Юрия Андреевича Чивкина в 1943 году вывезли из блокадного Ленинграда. Вместе с другими детьми он оказался в детском доме в Угличе. Долгие годы родственники считали его погибшим. Он сам был уверен, что он – сирота. Уже после окончания техникума и службы в армии узнал, что жив его отец, который смог совершить побег из лагеря для военнопленных.
– Эти воспоминания останутся со мной навсегда. И сегодня хочется всем пожелать самого главного – мира, – сказал Юрий Андреевич.
Всех участников встречи пригласили на торжества, которые пройдут в Рыбинске в День Победы, 9 Мая.
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