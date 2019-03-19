​19 марта президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль посетил взрослую поликлинику Центральной городской больницы Ярославля. Недавно туда переехала часть терапевтических участков бывшей больницы №5.



Леонид Рошаль пообщался с пациентами, поинтересовался, сколько времени они ждут приема у кабинета и как давно записались к специалисту.



– Ждем приема 10 минут, а записалась буквально в пятницу, – сообщила Анна Сергеева.



Также президент Национальной медицинской палаты поговорил с врачами. Первый вопрос – кадры: хватает ли специалистов?



– Терапевтов более или менее хватает, есть проблемы с медицинским персоналом, – рассказала главный врач Центральной городской больницы Елена Коротова. – Выходим постоянно на ярмарки вакансий, работаем с медицинским колледжем. Ждем, что после выпускного у нас будет пополнение среднего медперсонала.



Леонид Рошаль уточнил, сколько всего участков в поликлинике и каково количество прикрепленного населения. Отметил, что наблюдает за процессами в здравоохранении Ярославской области и видит положительные изменения. В завершение встречи пообещал при необходимости оказать поддержку и помощь.