​Завершился первый этап форума «Ярославский управдом», который стартовал в регионе 19 февраля. Формат был разный: неформальные встречи, семинары, дискуссии. Тему разговора жители определяли сами.



– Во всех мероприятиях принимали участие специалисты профильных департаментов, которые давали подробные разъяснения по всем вопросам, поступавшим от граждан, – рассказал заместитель председателя Правительства области Виктор Неженец. – Самыми актуальными темами оказались капитальный ремонт многоквартирных домов и тарифы на коммунальные услуги. Волнует жителей и программа расселения ветхого и аварийного жилья. В этом году она стартует в регионе в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Срок завершения – 1 сентября 2025 года.



Подробнее о том, как будет реализовываться программа, рассказали на очередном мероприятии «Ярославского управдома». Оно прошло в режиме видео-конференц-связи.



– Граждан интересовали правила, по которым будет организовано переселение, – пояснил и. о. директора департамента строительства Виктор Жучков. – Главное условие: дом должен быть признан аварийным до 1 января 2017 года. Очередность устанавливают органы местного самоуправления. Будут учитываться дата признания дома ветхим, наличие на исполнении решения суда, угроза обрушения, а также средства на софинансирование, предусмотренные в местных бюджетах.



Переселение будет осуществляться в соответствии с законодательством. В частности, если граждане ранее проживали на 60 квадратных метрах, такая же площадь предоставляется для переселения независимо от числа прописанных.



Местные органы власти в процессе реализации программы обязаны уведомлять людей о том, что их дом признан аварийным, включен в региональную адресную программу и подлежит расселению в конкретные сроки. Собственники должны изъявить согласие на участие в программе. Как вариант, им могут предложить возмещение стоимости жилого помещения на основании независимой оценки. В этом случае гражданина надо поставить в известность о том, что принято решение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.



Федеральным проектом для Ярославской области на каждый год устанавливаются целевые показатели по расселению. На 2019 год это 1,28 тысячи квадратных метров, на 2020-й – 9,19 тысячи, на 2021-й – 9,19 тысячи, на 2022-й – 11,93 тысячи, на 2023-й – 28,02 тысячи квадратных метров и так далее.



Справка



Форум «Ярославский управдом» организован Правительством Ярославской области по поручению губернатора Дмитрия Миронова. Главная цель – просвещение и информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ, вовлечение общественности в конструктивное взаимодействие с органами власти и бизнес-сообществом для оперативного решения жилищно-коммунальных вопросов. Следующие этапы муниципального «Ярославского управдома» запланированы на апрель, сентябрь и ноябрь 2019 года.