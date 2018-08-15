Несмотря на вот эти все ваши интернеты, люди до сих пор читают бумажные книги и газеты, смотрят телевизор, ходят в театры и кино, и даже разговаривают по обычному, стоящему на столе, телефону. Который по большому счёту не сильно изменился со времён его изобретения и доработки во второй половине 19 века разными людьми: физиками, инженерами, коммерсантами. Наши тарифы не менялись 4 года. Но именно тут от нас мало что зависит, и с 1 апреля они всё-таки изменились.

