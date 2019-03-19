​19 марта прошло заседание региональной комиссии по вопросам предупреждения несостоятельности (банкротства) предприятий. Участие в работе приняли заместители председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов и Екатерина Троицкая, представители департаментов имущественных и земельных отношений, агропромышленного комплекса и потребительского рынка, а также УФНС и муниципальных администраций.



– Важная задача комиссии – обобщить весь опыт и выработать наиболее оптимальные пути выхода из кризиса для каждого предприятия, – отметил Роман Колесов. – В повестку включены вопросы по юрлицам, в которых проблема задолженности перед бюджетом стоит наиболее остро. Анализируются причины образования просроченной задолженности, предлагаются оптимальные решения по каждому конкретному случаю и рекомендации по направлениям, которые должны быть отработаны в первую очередь.



10 организаций, финансовое состояние которых обсудили на заседании комиссии, были включены в повестку по инициативе регионального УФНС.



– Основная цель комиссии – не загубить предприятия, а дать им второе дыхание, предложить варианты, при которых возможно дальнейшее продолжение деятельности, – пояснил заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области Владислав Герасимов.



Один из вариантов – заключение мирового соглашения с УФНС, в результате чего может быть предоставлена рассрочка на погашение задолженности по налогам на год равными ежемесячными платежами.



Владислав Герасимов также отметил, что в процессе подготовки к заседанию комиссии в отношении двух сельскохозяйственных предприятий была прекращена процедура банкротства, поскольку они нашли средства для погашения долгов.



Члены комиссии изучили показатели финансово-хозяйственной деятельности проблемных организаций и обсудили пути погашения задолженности перед бюджетами. По итогам работы руководству компаний были даны рекомендации.



Справка



Межведомственная комиссия по вопросам предупреждения несостоятельности (банкротства) государственных и муниципальных унитарных предприятий, предприятий иных форм собственности с региональной и муниципальной долей участия, градообразующих и иных предприятий создана по поручению губернатора Дмитрия Миронова в феврале 2018 года. Главная цель работы – выработка превентивных мер, поиск решений по восстановлению платежеспособности и улучшению финансового положения организаций-должников.