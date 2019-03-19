​В Ярославском художественном музее открылись XXIV научные чтения памяти исследователя ярославской школы иконописи, кандидата искусствоведения, создателя отдела древнерусского искусства Ярославского художественного музея и автора экспозиции древнерусского искусства в Митрополичьих палатах Ирины Болотцевой (1944 – 1995).



Это единственная в России научная конференция, посвященная искусству и культуре позднего русского средневековья. В этом году на чтения приехали специалисты из Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи, Центрального музея древнерусской культуры имени Андрея Рублева, Музея русской иконы, музеев Костромы, Калуги. Активное участие в работе принимают представители Ярославской области.



– Болотцевские чтения – признанная площадка для взаимодействия ученых с самыми обширными научными интересами, – отметила директор регионального департамента культуры Марина Васильева. – Специалисты в сфере русской иконописи, архитектуры, реставрации находят здесь единомышленников, представляют результаты своих исследований в кругу профессионалов высочайшего уровня. Стараемся привлекать к участию широкую аудиторию: уже не первый год жители региона имеют возможность услышать публичные лекции ведущих ученых.



XXIV чтения посвящены 100-летию со дня основания Ярославского художественного музея. Они открылись докладом его сотрудницы – заведующей отделом древнерусского искусства, кандидата исторических наук Виктории Горшковой «Коллекция икон Ярославского художественного музея: история и перспективы».



В целом из более чем 30 выступлений восемнадцать – об истории, культуре и памятниках Ярославской земли. В частности, специалисты обсуждают новые исследования, посвященные росписям Введенского собора Толгского монастыря, церкви Николы Надеина в областном центре. Интерес вызвала информация о драгоценных вкладах купца Епифания Светешникова и повседневной жизни иконописцев XVII века.



Конференция открывает возможности узнать новое и о ярославских памятниках, хранящихся сегодня в столичных музеях. Так, выступление специалиста Третьяковской галереи было посвящено исследованию иконы XIV века «Николай Чудотворец» из Сретенской церкви регионального центра.



Участники чтений обсудят широкий круг вопросов, связанных с древнерусским наследием и касающихся атрибуции, реставрации, экспонирования, публикации памятников, формирования музейных и частных коллекций.



В рамках программы 20 марта в Митрополичьих палатах откроется выставка «Очищенные огнем». На ней впервые будет представлена коллекция меднолитой пластики XVII – начала XX века из собрания Ярославского художественного музея.