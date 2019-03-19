​20 марта в Ярославской области прошла штабная тренировка по реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные весенним половодьем. Были организованы учения по спасению людей на льду в Ярославле, смотр сил и средств, которые будут задействованы в работе.



В рамках заседания оперативного штаба проведена оценка готовности муниципальных образований, предприятий и организаций к безаварийному прохождению паводка. К настоящему времени проверены состояние ливневой и дренажной канализации, реализованы меры по защите мостов, дорог, объектов жилищно-коммунального хозяйства.



– На заседании оперативного штаба мы комплексно проанализировали прогноз развития паводковой обстановки в регионе, – отметил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – В числе ключевых вопросов – предотвращение загрязнения водных объектов и контроль за качеством воды. Также мы выработали комплекс мер, которые позволят минимизировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период.



Сотрудники регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования совместно с представителями ГУ МЧС России, собственниками объектов проводят комиссионные обследования 11 гидротехнических сооружений на предмет готовности к безаварийному пропуску весеннего половодья. Под особым контролем очистные сооружения и пруды – накопители отходов на территории ОАО «ЯНПЗ имени Д.И. Менделеева». Ведется постоянный мониторинг уровня жидкости в них, а также качества воды в реке Печегде.



Согласно рекомендациям регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования администрации муниципальных районов провели работу с сельхозпроизводителями в целях предотвращения загрязнения источников водоснабжения в период весеннего паводка. На данный момент на территории региона нет ферм и сельхозкомплексов с местами размещения навоза на расстоянии менее 200 метров от поверхностных водных объектов.



Отработаны мероприятия для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод. Приняты дополнительные меры по обеспечению надлежащей работы станций очистки воды и недопущению нарушений природоохранных требований при эксплуатации объектов водоотведения.



Также сегодня с 14 часов в рамках комплексной проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения будут включены электросирены, уличная звукофиксация, перехвачен сигнал радио, телевидения, включены локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов.



– Система оповещения необходима для обеспечения своевременного доведения до населения информации об опасностях, возникающих чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, – пояснил начальник Главного управления МЧС РФ по Ярославской области Олег Бочаров.