​Стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ – в 2019 году он проходит с 20 марта по 10 апреля. В Ярославской области участие в нем примут 285 человек.



– Организовано 4 пункта досрочной сдачи экзамена – в Ярославле и Ярославском муниципальном районе, – сообщила директор департамента образования региона Ирина Лобода. – Сдать ЕГЭ в досрочный период могут выпускники прошлых лет, а также 11-классники, которые по уважительным причинам не могут принять участие в экзаменах в основные сроки.



Сегодня 7 человек сдавали ЕГЭ по географии, 11 – по литературе. В пунктах проведения экзамена применялась технология печати экзаменационных материалов в аудиториях. В восемь регионов, в том числе в Ярославскую область, задания были переданы по Интернету. Охват аудиторий онлайн-видеонаблюдением составил 100 процентов. Кроме того, за ходом сдачи экзамена следили общественные наблюдатели – в этой роли выступили студенты ЯГПУ и члены Российского союза молодежи.



Большинство ярославских участников досрочного ЕГЭ будут сдавать русский язык и профильную математику – по 99 человек, а также обществознание – 93 человека.



Во время проведения всей кампании ЕГЭ-2019 работают телефоны горячих линий, куда можно сообщить о любых нарушениях: (4852) 40-08-66, 28-08-83.



Справка



В России в досрочном периоде сдачи ЕГЭ примут участие более 35 тысяч человек, из них 1,3 тысячи – выпускники текущего года, 173 – люди с ограниченными возможностями здоровья.