​В Правительстве региона подвели итоги перехода региона на цифровое эфирное телевещание, который произошел 11 февраля. В пресс-конференции приняли участие представители департаментов информатизации и связи, труда и социальной поддержки н​аселения, государственного жилищного надзора, агропромышленного комплекса и потребительского рынка, а также управления Федеральной антимонопольной службы, ярославского филиала РТРС и Почты России.



– Ярославская область – лидер среди семи субъектов РФ первой волны перехода на цифровое эфирное телевещание по качеству проведенной работы, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – У нас 100-процентное покрытие. Очень многое было сделано в рамках подготовки к процессу. Особое внимание уделялось социально незащищенным категориям граждан. В январе этого года было проведено обследование всех учреждений социального обслуживания – домов престарелых, санаториев и других подобных учреждений – на предмет готовности к переходу на цифровое вещание.



14 детских домов Ярославской области безвозмездно получили комплекты оборудования для приема цифрового сигнала. В сельской местности был проведен подомовой обход 60 тысяч семей. Активное участие в разъяснительной работе приняли участковые инспекторы полиции.



Кроме того, в области полтора месяца работала телефонная горячая линия. Было принято 1300 звонков. Все обратившиеся получили консультации, а более тысячи человек – помощь волонтеров в подключении и настройке оборудования. На этом направлении работали 150 добровольцев. С 15 марта региональная линия прекратила свою работу, однако по федеральному номеру 8-800-220-20-02можно по-прежнему получить ответы на все вопросы, касающиеся перехода на «цифру».



Через органы соцзащиты Ярославской области более 17,5 тысячи домохозяйств были проинформированы о предстоящем переходе на цифровое вещание, о возможности получения волонтерской помощи при настройке нового оборудования и о материальной помощи на приобретение приставок. Социальные выплаты на общую сумму порядка 6,2 миллиона рублей получили более 1300 жителей области.



По данным управления ФАС по Ярославской области, попыток завышения цен на приставки и антенны для подключения цифрового телевидения в регионе не зафиксировано.



В числе лидеров Екатерина Троицкая отдельно отметила Угличский, Пошехонский, Гаврилов-Ямский и Первомайский муниципальные районы. Здесь информированию населения и помощи гражданам было уделено наибольшее внимание.