​В Ярославской области идет подготовка к весеннему посеву деревьев хвойных пород. Одним из важных этапов является снегование. Этот метод позволяет улучшить прорастание семян и снизить их расход до 30 процентов.



– Главное направление новой региональной экологической политики – сохранение природных ресурсов, в том числе лесных, – отметил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – В прошлом году объемы лесовосстановления на 20 процентов превысили объемы вырубок. Такой результат достигнут впервые за многие годы. Кроме того, благодаря реализации комплекса межведомственных мероприятий незаконные рубки в промышленных масштабах на территории региона ликвидированы полностью. Это позволило Ярославской области выйти на передовые позиции в ЦФО.



В даниловском и петровском питомниках СГБУ ЯО «Лесная охрана» заложили на снегование 470 килограммов семян. Это позволит провести работы по лесовосстановлению на всех запланированных территориях, общая площадь которых 5460 гектаров.



– Снегование – это процесс выдержки семян в условиях, близких к природным, – рассказал директор СГБУ ЯО «Лесная охрана» Александр Баланцев. – Перед воздействием пониженных температур семена проходят обработку в растворе марганцовки для исключения грибковых заболеваний, затем в холщовых мешках почти на два месяца укладываются в снеговую яму для воссоздания естественных условий прорастания. Это обеспечивает появление сильных ранних всходов и способствует нормальному росту сеянцев.



Кроме того, планируется вырастить на территории питомников более 9 миллионов штук сеянцев ели обыкновенной для восстановления лесов на участках площадью 2,6 тысячи гектаров, вышедших из-под сплошных рубок.