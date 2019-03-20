​20 марта на заседании регионального ведомственного комитета по реализации национальных проектов обсудили работу по направлению «Образование».



– Перед нами стоят глобальные задачи по реализации национальных проектов в соответствии с указом Президента России, – отметила руководитель комитета, заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая. – В рамках национального проекта «Образование» разработано восемь региональных. Сегодня рассмотрены запросы на изменения паспортов проектов, которые были сделаны в связи с актуализацией федеральных документов.



Речь шла о региональных проектах «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность».



– Мы приводим региональные проекты в соответствие с актуальными версиями паспортов федеральных проектов, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Кроме того, в феврале этого года мы заключили ряд соглашений между руководителями федеральных и региональных проектов. Изменения затронут показатели, результаты, состав участников и планы мероприятий.



В региональном проекте «Современная школа» уточнены средства на строительство школы на 786 мест в Рыбинске. В 2019 – 2020 годах на эти цели предусмотрено 653,73 миллиона рублей, из них федеральные средства – 440,94 миллиона, областные– 180,1 миллиона, муниципальные – 32,69 миллиона.