​20 марта прошла торжественная церемония закрытия областного этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Жюри объявило победителя – им стала Мария Майорова из Ярославского детского морского центра имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.



– Сегодня в региональной системе дополнительного образования заняты более 100 тысяч детей, с которыми работают около 1500 педагогов, – отметил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Это очень важное направление работы – организовать досуг ребенка, выявить и развить его способности и таланты. Согласно указу Президента России к 2020 году не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет должны быть охвачены дополнительным образованием. Участие в профессиональных конкурсах помогает педагогам проявить свои способности, по-новому посмотреть на работу с детьми. Этот марафон педагогических идей и мыслей дает новый импульс для профессионального развития, помогает выявить и распространить лучшие практики.



Конкурс проводился в три тура по технической, художественной, естественно-научной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной и социально-педагогической номинациям. В первом туре конкурсанты представили свои дополнительные общеобразовательные программы и видеоматериалы. Во втором проводили творческую самопрезентацию, презентацию дополнительных общеобразовательных программ, а также открытое занятие.



В третьем туре шестерых финалистов ожидало заключительное испытание – «Импровизированный конкурс», аргументированное выступление на тему актуальных проблем дополнительного образования, которое готовилось в течение 15 минут. Точное название темы конкурсанты услышали непосредственно на сцене.



– Самое главное, что мы получили большое количество впечатлений, нашли новых друзей, – рассказала победительница конкурса Мария Майорова. – Я всегда отдавала и буду отдавать свое сердце детям, потому что это мое вдохновение, мои эмоции, это моя жизнь!



Перед награждением победителей Роман Колесов поздравил воспитанника Ярославского центра детей и юношества Романа Ле, который занял первое место на Международном турнире по карате в Японии. Особую благодарность получила тренер Романа, педагог дополнительного образования центра детей и юношества Ирина Новицкая.