|30 – 31 марта в Пошехонье пройдет первый юмористический фестиваль «Пошехонские потешки», который будет посвящен Дню смеха и Году театра.
Жители и гости города смогут принять участие в интерактивных игровых программах и увидеть театрализованные постановки творческих самодеятельных коллективов Ярославской и Вологодской областей и Республики Карелии. Специальным гостем станет клоун-мим-театр «Мимигранты» из Санкт-Петербурга.
Также будут организованы «Лоскутный кавардак», выставка кукол, мастер-классы по пошехонской кадрили и гаютинской росписи.
– Гости фестиваля узнают о многочисленных шутках про пошехонцев, которые сформировали представление о «пошехонах-чудаках». Образы наивных, бесхитростных, простодушных жителей заняли место в русской литературе, закрепив в сознании читателя тип веселого пошехонца, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Сегодня этот образ становится одной из уникальных особенностей и дополняет туристический бренд территории.
30 марта Пошехонский народный театр представит премьеру – постановку «Страна Мераликундия».
Подробнее о фестивале: http://xn----8sbnmfccxgbbhcwk5d7b.xn--p1ai/priglashaem-na-smeshnoy-festival-poshehonskie-poteshki.html.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 17:30
23 просмотров
2019.03.20 Победителем областного конкурса «Сердце отдаю детям» стала педагог морского центра имени адмирала Ушакова2019.03.20 В этом году на финансирование работ в рамках нацпроекта «Образование» в регионе будет направлено более 480 миллионов рублей2019.03.20 В регионе будут проведены работы по лесовосстановлению на площади 5460 гектаров2019.03.20 Екатерина Троицкая: «Ярославская область успешно перешла на цифровое эфирное телевещание»2019.03.20 В Ярославской области 285 человек сдадут ЕГЭ досрочно