​30 – 31 марта в Пошехонье пройдет первый юмористический фестиваль «Пошехонские потешки», который будет посвящен Дню смеха и Году театра.



Жители и гости города смогут принять участие в интерактивных игровых программах и увидеть театрализованные постановки творческих самодеятельных коллективов Ярославской и Вологодской областей и Республики Карелии. Специальным гостем станет клоун-мим-театр «Мимигранты» из Санкт-Петербурга.



Также будут организованы «Лоскутный кавардак», выставка кукол, мастер-классы по пошехонской кадрили и гаютинской росписи.



– Гости фестиваля узнают о многочисленных шутках про пошехонцев, которые сформировали представление о «пошехонах-чудаках». Образы наивных, бесхитростных, простодушных жителей заняли место в русской литературе, закрепив в сознании читателя тип веселого пошехонца, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Сегодня этот образ становится одной из уникальных особенностей и дополняет туристический бренд территории.



30 марта Пошехонский народный театр представит премьеру – постановку «Страна Мераликундия».



Подробнее о фестивале: http://xn----8sbnmfccxgbbhcwk5d7b.xn--p1ai/priglashaem-na-smeshnoy-festival-poshehonskie-poteshki.html.