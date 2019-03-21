​Предварительные итоги государственной кадастровой оценки станут доступны жителям региона с 20 мая. Об этом сообщили в ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов», подведомственном учреждении департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области.



Речь идет об объектах капитального строительства: квартирах, частных домах, офисах, торговых центрах, промышленных зданиях, а также об участках в составе земель населенных пунктов и земель промышленности.



Предварительные итоги проведенной оценки будут опубликованы на сайтах центра и Росреестра РФ в разделе «Фонд данных государственной кадастровой оценки». Правообладатели смогут изучить данные и в случае необходимости в течение 50 календарных дней с даты публикации предварительного отчета направить в адрес центра кадастровой оценки, рекламы и торгов аргументированные замечания к произведенным расчетам. Ранее такой возможности предусмотрено не было.



– Создание профильного учреждения на уровне региона позволило обеспечить постоянное накопление и уточнение сведений, необходимых для кадастровой оценки объектов недвижимости, – отметил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – В дальнейшем планируется большая работа по оценке еще четырех категорий земельных участков. В 2020 году мы оценим земли лесного фонда, водного фонда и особо охраняемые территории, а в 2021 году – земли сельскохозяйственного назначения. Кроме того, ГБУ определит кадастровую стоимость вновь образованных объектов недвижимости, а также объектов недвижимости, в отношении которых в ЕГРН были внесены изменения сведений об их характеристиках.



От результатов проведения государственной кадастровой оценки зависит размер поступлений в бюджет и, следовательно, возможность реализации в регионе важных социально-экономических проектов. Она должна проводиться не реже чем раз в 5 лет, но не чаще чем раз в 3 года.



В текущем году процесс охватит порядка 1,5 миллиона объектов недвижимости. Результаты будут применяться для налогообложения и взимания арендной платы с 1 января 2020 года.



До конца 2018 года собственникам была предоставлена возможность подать декларации, содержащие фактические характеристики объектов недвижимости, способные существенным образом повлиять на величину кадастровой стоимости. Представлено 33 пакета документов.