​21 марта в Правительстве области состоялась рабочая встреча губернатора Дмитрия Миронова и руководителя Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Евгения Тюменцева. Стороны обсудили вопросы прохождения в регионе отопительного периода и замену лифтового оборудования в многоквартирных домах.



– Отопительный период проходит в штатном режиме, без серьезных технологических нарушений и аварийных ситуаций, – сказал Дмитрий Миронов. – Котельные работают без перебоев, нормативными запасами топлива обеспечены. Считаю, что это результат нашего тесного взаимодействия в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2018 – 2019 годов. Сотрудники Ростехнадзора оказали нам большую помощь.



У 16 муниципальных образований региона есть паспорта готовности к отопительному периоду. Ростовский и Тутаевский районы, а также городской округ Переславль-Залесский продолжают работу по устранению замечаний, выявленных в ходе проверок. Это не препятствует осуществлению деятельности по выработке и передаче тепловой энергии потребителям.



– То, что 84 процента предприятий в муниципальных образованиях имеют паспорта готовности, – очень хороший показатель, – отметил Евгений Тюменцев. – Сегодня наше управление продолжает оценку подготовки работы объектов в зимний период. К нам поступают заявки от МУПов, организаций по получению лицензий, и мы выполняем эту работу в установленный законом срок.



Трудности сегодня есть с приемкой лифтового оборудования. В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах предусмотрена замена 247 лифтов. По состоянию на 15 марта введено в эксплуатацию 120, еще 44 ожидают приемки. Ведутся работы на семидесяти трех.



– Это важный вопрос, затрагивающий интересы десятков тысяч жителей области, – подчеркнул Дмитрий Миронов.



– Мы усиливаем состав специалистов Ростехнадзора, задействованных в приемке лифтового оборудования в Ярославской области, – сообщил Евгений Тюменцев. – Будут приглашены сотрудники из других регионов Центрального управления, чтобы не затягивать данную работу и как можно быстрее улучшить условия проживания людей.