​21 марта в Ярославле состоялась встреча организаторов губернаторского проекта «Школа открытий.76» и директоров участвующих в нем опорных школ региона.



– В рамках проекта закуплено лабораторное оборудование для разнообразной проектной и исследовательской деятельности в сфере естественных наук и техники, – сообщила директор департамента образования области Ирина Лобода. – Такими комплектами оснастят семь опорных школ региона: две в Ярославле, а также в Переславле, Угличе, Тутаеве, в поселке Некрасовское и в Пошехонье. В этих учебных заведениях будут организованы сетевые проектные научно-технические лаборатории.



Директорам школ – участников проекта вручили сертификаты победителей конкурсного отбора и 3D-принтеры. Также на встрече обсудили вопросы передачи остального оборудования, сроки создания будущих лабораторий.



Был проведен демонстрационный показ возможностей нового оснащения. Например, набор для конструирования и занятий физикой позволяет моделировать различные части человеческого тела и иллюстрировать работу мускулатуры, а также собирать мостовые конструкции, исследовать их нагрузку и деформацию. Лаборатория для изучения нанотехнологий дает возможность проводить эксперименты с различными современными материалами и покрытиями.



Первая сетевая научно-техническая лаборатория в рамках губернаторского проекта в марте открылась в тутаевской средней школе №3. Следующая начнет работу в апреле в ярославском лицее №86.



– Замечательно, что такие проекты подталкивают нас к заключению сетевых договоров, организации сетевого взаимодействия, – отметила директор ярославского лицея №86 Ольга Большакова. – На нашей площадке, кроме учащихся лицея, будут заниматься дети из школ №75 и 4. Вы представляете, как эти малыши войдут в мир нанотехнологий, робототехники, будут изучать энергию ветра, энергию солнца, альтернативную энергетику! Для пятиклассников открываются шикарные возможности занятий 3D-моделированием, прототипированием, робототехникой. У нас в Ярославле таких лабораторий еще не было.



Справка



Общая стоимость губернаторского проекта «Школа открытий.76» – 41 миллион рублей. В комплекты входит современное оборудование для развития навыков моделирования, в том числе и компьютерного, конструирования механических и электронных устройств, программирования, проведения научных экспериментов в сфере естественно-математических дисциплин.



В перечне оборудования – цифровая лаборатория для экологического мониторинга, цифровые микроскопы, наборы для анализа почвы и биоанализа воды, школьная метеостанция, 3D-принтер-конструктор, наборы по робототехнике и многое другое.